День цифровизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов прошел в РК

Цель мероприятия — организация диалога по выработке качественных проектов и предложений по

В Нур-Султане провели День цифровизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. В ходе мероприятия презентовали такие проекты, как «Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду» и «Автоматизированная система прослеживаемости рыбы и рыбной продукции РК». Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации МЭГПР, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub. Цель мероприятия — организация диалога по выработке качественных проектов и предложений.

В рамках встречи с презентацией выступил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Демеу Сейтжанов. По словам спикера, система мониторинга эмиссий в окружающую среду позволит отслеживать состояние окружающей среды в режиме реального времени, а также автоматически выявит нарушения требований экологического законодательства по превышению лимитов эмиссий. В рамках проекта панируется охватить крупных природопользователей по всей территории РК (порядка 200).

Второй проект, представленный в ходе встречи, поможет выявить и пресечь теневой оборот рыбы. За счет автоматизации сбора и своевременной обработки информации о добытой, закупленной и искусственно выращенной рыбе или других водных животных планируется сохранить природу РК.

Напомним, онлайн-площадка Дней цифровизации организована для диалога и выработки качественных проектов и предложений в сфере IT. Дни цифровизации проходят совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК, Международным технопарком Astana Hub и АО «Холдинг „Зерде“».