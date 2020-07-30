В Нур-Султане прошел День цифровизации Верховного суда

Рассматривался проект системы видеоконференцсвязи, который позволит судам отправлять правосудие в дистанционном режиме.

В Нур-Султане провели День цифровизации по поиску ИТ-решения «Система видеоконференцсвязи» для Верховного суда РК. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации Департамента по обеспечению деятельности судов при верховном суде, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub.

Цель проекта — обсуждение системы ВКС как еще одного шага в повышении доступности правосудия. Внедрение в деятельность судебной системы современных информационных технологий — одна их главных задач для обеспечения широкого доступа населения к судебной деятельности. Как отметили спикеры из ВС, система видеоконференцсвязи предоставляет возможность судам отправлять правосудие в дистанционном режиме.

Презентацию проекта провел заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Нурсултан Байтилесов. Он также сообщил, что в скором времени ВС создаст телеграм-чат, в котором представители IT-рынка смогут представить свои проекты для совместной работы.

«Верховный суд всегда был открыт для предложений и для усовершенствования цифровизации Судебной системы» — отметил спикер.

К слову, Верховный суд — один из первых госорганов, кто отозвался на проведение Дня цифровизации. Дни цифровизации, организованные Международным технопарком IT-стартапов Astana Hub и АО «Холдинг „Зерде“», проводятся для того, чтобы познакомить IT-рынок с цифровыми проектами государственных и местных исполнительных органов. Основная цель — наладить работу площадки для диалога и выработки качественных проектов и предложений в сфере цифровизации.