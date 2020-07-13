Зарплаты специалистов в сфере информации и связи выросли на 21%

Численность занятых в этой сфере составила 158,2 тыс. человек.

По итогам первого квартала текущего года среднемесячная заработная плата сотрудников сферы информации и связи достигла 305,4 тыс. тг — рост на 20,7%. Реальный рост заработной платы в этой сфере составил 13,9%. Самую низкую заработную плату в секторе получают работники, занятые в производстве кино- и видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей — 114,4 тыс. тг. С учетом инфляции их заработная плата на 15,6% меньше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz http://ranking.kz/.

Сотрудники информационных служб получают 222,1 тыс. тг (минус 3,7% за год с учетом инфляции). Работники, занятые в создании программ и телерадиовещании получают в среднем 255,4 тыс. тг (плюс 7,3% за год в реальном выражении), в издательской деятельности — 322,9 тыс. тг (по данным КС МНЭ РК, сразу вдвое больше, чем годом ранее). Сотрудники связи получают 329,9 тыс. тг (плюс 18,3% к покупательной способности), работники сектора компьютерного программирования и консультаций — 354,5 тыс. тг (минус 2,5% с учетом инфляции).

В разрезе регионов наибольшую заработную плату в сфере информации и связи получают жители столицы: 448,4 тыс. тг — на 30,1% больше, чем годом ранее (номинальный рост). В тройку лидеров также вошли Алматы (355,3 тыс. тг) и Кызылординская область (224,9 тыс. тг).

По итогам первого квартала численность занятых в сфере информации и связи составила 158,2 тыс. человек — на 2,1% меньше, чем годом ранее. В разрезе регионов наибольшая численность занятых зафиксирована в Алматы — 36,8 тыс. человек. На второй строчке расположилась столица с численностью занятых в 27,4 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Шымкент: 12,8 тыс. человек.