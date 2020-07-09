Казахстанцы могут заказать товары из любых интернет-магазинов России

На первый заказ действует скидка в размере 10%.

Компания Revorker более трех лет занимается доставкой товаров в Казахстан, и за этот период доставила более 100 000 посылок из различных интернет-магазинов. Ранее они работали исключительно с владельцами определенных интернет-магазинов. Запуск сервиса совместно с АО «Казпочта» позволит жителям Казахстана получать товары из любого российского интернет-магазина независимо от того, есть ли у него доставка в РК.

«Вам потребуется лишь оформить доставку на адрес склада Post.reworker.ru в Москве, а мы доставим вашу посылку в любую точку Казахстана», — рассказал Азат Машабаев, советник председателя Казпочты.

Для получения купленного в России товара казахстанцам достаточно зарегистрироваться на сайте Post.reworker.ru, создать в личном кабинете заявку на доставку и оформить заказ в любом российском интернет-магазине с доставкой на адрес склада Reworker, который будет указан в личном кабинете. Стоимость доставки — от 1500 тенге.

На первый заказ действует скидка в размере 10%. В Казпочте уже действует аналогичный сервис по доставке товаров Vpost.kz со складами в Европе, США и Азии.