Поставки носимых устройств в мире в I квартале выросли на 30%

Apple возглавляет рейтинг производителей, ее доля рынка растет.

Мировые поставки носимых устройств (к числу которых, помимо умных часов, относят шлем-дисплей, нательные камеры, Bluetooth-наушники, напульсники, спортивные часы и другие фитнес-устройства, а также умную одежду, обувь и аксессуары) по итогам первого квартала 2020 года выросли на 29,7%, до 72,6 миллиона штук. Об этом говорится в исследовании IDC. Наибольший объем поставок носимых устройств пришелся на Apple — 21,2 млн устройств (рост почти в 1,6 раза). Доля рынка компании выросла до 29,3% с 23,7% в первом квартале прошлого года. На втором месте оказалась Xiaomi — 10,1 млн устройств (рост в 1,5 раза). Ее доля рынка выросла с 11,6% до 14% в первом квартале 2019 года. Третье место заняла Samsung с показателем 8,6 млн устройств (рост в 1,7 раза) — доля рынка выросла с 9% до 11,9%, передает Iot.ru.

В первой пятерке оказались также Huawei и Fitbit. Объем поставок Huawei в январе–марте составил 8,1 млн устройств (рост в 1,6 раза), доля рынка компании выросла с 8,9% до 11,1%. Fitbit в отчетном квартале поставила 2,2 миллиона устройств (снижение на 26,1%), доля рынка компании снизилась с 5,2% до 3%.