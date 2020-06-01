Beeline и Kcell договорились

Сотовые операторы будут совместно использовать и строить сеть связи.

Совет директоров АО «Кселл» одобрил решение о заключении трехстороннего межоператорского соглашения о совместном использовании сети между АО «Кселл», ТОО «КаР-Тел» и ТОО «Мобайл ТелекомСервис». Соглашение предполагает, что операторы будут строить и эксплуатировать сеть мобильного широкополосного доступа для покрытия населенных пунктов с населением от 250 до 1000 человек, а также автомобильных дорог республиканского и областного значения и железных дорог.

При этом отмечается, что каждая из сторон самостоятельно построит и будет управлять сетью, предоставив другим сторонам возможность пользоваться этой инфраструктурой в своих зонах покрытия. Условия такого использования предусмотрены соглашением.

Объем строительства инфраструктуры сети будет распределен между ТОО «КаР-Тел» и компаниями, входящими в группу АО «Казахтелеком» — в пропорции 35% и 65%, соответственно.

Вместе с тем, договор не предусматривает совместного владения или распоряжения сторонами имуществом, составляющим инфраструктуру сети. Отмечается, что соглашение не направлено на ограничение конкуренции между операторами в области оптовых или розничных продаж и не является какого-либо рода соглашением о разделе рынка. Каждая сторона имеет полное право продолжить собственную деятельность в области оптовых и розничных продаж так, как она считает нужным.

В Казахстане ранее уже использовался опыт совместного строительства сети — в 2016 году соответствующее соглашение было подписано между Кселл и Beeline. Однако в 2019 году оно было расторгнуто по инициативе Beeline.