Beeline прокомментировал разрыв соглашения с Кселл по 4G

Теперь ТОО «КаР-Тел» получит 100% контроля над собственной сетью.

Сегодня стало известно о том, что соглашение между Кселл и Beeline Казахстан по совместному развитию сети 4G в Казахстане было расторгнуто. Представители Beeline предоставили Profit.kz свои комментарии по произошедшему.

Как заявила пресс-служба оператора, инициатором разрыва соглашения был Beeline Казахстан. 11 апреля ТОО «КаР-Тел» направило в адрес АО «Кселл» письменное уведомление о прекращении сотрудничества в рамках соглашения о совместном использовании сети в Казахстане от 29 августа 2016 года. Согласно договоренности, в случае смены контролирующего акционера АО «Кселл», ТОО «КаР-Тел» имеет право выйти из соглашения. Таким образом, приобретение компанией Казахтелеком 75% акций АО «Кселл» и стало фактором, повлиявшим на судьбу ранее подписанного соглашения. Теперь АО «Кселл» должно выплатить штраф в пользу ТОО «КаР-Тел» в размере 14,5 млрд тенге.

«Выйдя из соглашения, ТОО „КаР-Тел“ получит 100% контроля над собственной сетью, благодаря чему станет возможно обеспечить единые стандарты предоставления услуг, унификацию оборудования, возможность обеспечения требуемого уровня показателей качества, а также увеличить скорость развертывания и обслуживания сети», — заявили в Beeline Казахстан.

В пресс-службе оператора подчеркнули, что решение принималось всеми участниками соглашения. В настоящий момент стороны обсуждают порядок дальнейших действий. Отмечается, что завершение проекта займет не меньше двух лет, что позволит сделать этот процесс комфортным для всех участников договоренности и, в первую очередь, для абонентов Beeline.