Депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе

В первом чтении палата рассмотрит депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах.

29 мая под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Мажилисменам предлагается обсудить большой пакет законопроектов, разработанных самими депутатами. В первом чтении палата рассмотрит депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах, передает Zakon.kz.

Законопроект инициирован парламентариями в целях обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов посредством предоставления возможности совместного использования операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры.

Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, предоставление доступа сельских жителей к высокоскоростному интернету позволит сельчанам не только шире пользоваться электронными услугами, но и значительно увеличивает возможности для дистанционного обучения, внедрения процессов цифровизации в образование и медицину.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия поставил четкие задачи для сфер образования и здравоохранения. Важным направлением модернизации этих сфер выступает эффективное использование цифровых технологий, широкому внедрению которых будет способствовать данный законопроект», — отметил Нурлан Нигматулин.

Ожидается, что совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит развиваться казахстанскому рынку, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоев населения, в т. ч. жителей сельских населенных пунктов.