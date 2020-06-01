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2 036 млрд тг достигнут покупки в Казнете

Депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе

В первом чтении палата рассмотрит депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах.

1 июня 2020 15:41, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

29 мая под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Мажилисменам предлагается обсудить большой пакет законопроектов, разработанных самими депутатами. В первом чтении палата рассмотрит депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах, передает Zakon.kz.

Законопроект инициирован парламентариями в целях обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов посредством предоставления возможности совместного использования операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры.

Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, предоставление доступа сельских жителей к высокоскоростному интернету позволит сельчанам не только шире пользоваться электронными услугами, но и значительно увеличивает возможности для дистанционного обучения, внедрения процессов цифровизации в образование и медицину.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия поставил четкие задачи для сфер образования и здравоохранения. Важным направлением модернизации этих сфер выступает эффективное использование цифровых технологий, широкому внедрению которых будет способствовать данный законопроект», — отметил Нурлан Нигматулин.

Ожидается, что совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит развиваться казахстанскому рынку, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоев населения, в т. ч. жителей сельских населенных пунктов.