Мобильные приложения и сервисы разработаны специалистами госпредприятия «Инфоком» для телефонов на базе Android и iOS.

В Центре компетенций Государственной регистрационной службы в Бишкеке состоялась презентация мобильных приложений iGov и Sanarip ID, а также цифрового водительского удостоверения и облачной электронной подписи. С помощью iGov и Sanarip ID кыргызстанцы могут подтвердить личность своей цифровой подписью и получить доступ к государственным услугам, а также записаться в электронную очередь в школу или больницу. Кроме того, есть возможность пользоваться банковскими услугами и электронными кошельками, а также представлять сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства со смартфона, передает Sputnik.

Цифровое удостоверение похоже на пластиковые водительские права, но имеет уникальный QR-код, период активности которого составляет три минуты. Он нужен для того, чтобы идентифицировать водителя и предъявить данные сотруднику МВД, который сможет проверить необходимую информацию посредством планшета. Мобильные приложения и сервисы разработаны IT-специалистами госпредприятия «Инфоком» для телефонов на базе операционных систем Android и iOS.

«iGov — это уникальное, первое в своем роде (в Центральноазиатском регионе) мобильное приложение для государственного органа», — подчеркнул председатель ГРС Акын Мамбеталиев.

Все услуги в мобильных приложениях доступны благодаря идентификации личности посредством облачной авторизации через защищенные каналы. Главным преимуществом для граждан является надежный способ идентификации при получении электронных услуг. Председатель Госкомитета информационных технологий Дастан Догоев отметил, что в рамках концепции «Цифровой Кыргызстан» на 2019–2023 годы поставлены три стратегические цели.

«Первая — развитие цифровых навыков, чтобы граждане могли использовать цифровые технологии. Вторая — предоставление качественных и быстрых государственных и муниципальных услуг, создание комфортных условий для населения. Мы отталкиваемся от потребностей гражданина и бизнеса с точки зрения предоставления услуг. Третья — обеспечение устойчивой системы госуправления и развития экономики при использовании цифровых технологий», — сказал Догоев.

Ведомство отмечает, что iGov и Sanarip ID запускают с учетом обратной связи в тестовом режиме, а потому приглашаются желающие принять участие в тестировании новых продуктов.