Казахстанцы смогут получать любые социальные выплаты на баланс мобильного телефона

Пилотным проектом стала социальная выплата в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения.

Beeline совместно с сервисами электронных денег «КазЕвроМобайл» и Wooppay запустили пилотный проект по начислениям социальных выплат на баланс мобильного телефона. Первым опытом такого взаимодействия стало начисление средств из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения. 42500 тенге на счет телефона получат те, кому одобрено получение выплаты, но нет возможности ее произвести любым из других способов.

«Нами был заключен меморандум с Министерством труда и социальной защиты населения о взаимопонимании и сотрудничестве. Его целью является решение задач социально-трудовой сферы. Пилотным проектом стала социальная выплата 42500 тенге на баланс телефона. Таким образом, мобильные финансовые сервисы Beeline демонстрируют простоту и удобство использования. В перспективе баланс телефона станет надежным инструментом получения любого вида социальных выплат, будь то пенсии, пособия и другие виды начислений от государства», — заявил Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Выплаты на счет мобильного телефона поступают только после прохождения скоринга со стороны Министерства труда и социальной защиты населения. О начислении средств приходит уведомление в виде SMS.

«В ходе начисления выплат мы столкнулись с тем, что граждане допускают ошибки в IBAN счете, или его у них нет. Чтобы ускорить процесс и исключить физические посещения отделений банков для открытия счета, мы совместно с Beeline пошли путем зачисления 42500 тенге на баланс телефона. В дальнейших планах — перевести на такой способ получения выплат и другие виды пособий. Кстати, аналогичный принцип начислений уже давно и весьма успешно реализован в ряде европейских и азиатских стран. Подход хорош тем, что обналичить средства можно легко и удобно через банкоматы без комиссии», — добавил вице-министр труда и социальной защиты РК Нариман Мукушев.

При наличии карты Beeline сумму можно будет обналичить в любых банкоматах страны, либо оплатить ею коммунальные и другие виды услуг в разделе «Платежи» приложения Мой Beeline. Также снятие средств без комиссии доступно напрямую с баланса через банкоматы Halyk Bank и отделения Казпочты.

Как отметил на своей странице в Facebook Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, современные технологии ушли далеко вперед, и мы привыкли к этим удобствам.

«Отправлять деньги по номеру телефона на банковский счет, оплачивать через QR — сегодня само собой разумеющееся. Недавно на eGov появилась возможность оплаты пошлин по QR через Kaspi, а в ЦОНах можно оплачивать по QR через приложение Народного Банка. В последнее время начинают активно развиваться электронные и мобильные кошельки, когда деньги можно отправлять по ИИН гражданина или прямо на баланс телефона. Думаю, в ближайшем будущем телефон станет своего рода альтернативным кошельком для получения любого вида социальных выплат, будь-то пенсии, пособия и другие виды начислений от государства», — уверен министр.