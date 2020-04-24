Комитет госдоходов запустил сервис по оплате единого совокупного платежа

Он работает на базе eSalyq.

С 22 апреля в мобильном приложении налоговый кошелек eSalyq реализован сервис по оплате единого совокупного платежа (ЕСП). Приложение можно скачать на App Store и Play Market. Оплата ЕСП в налоговом кошельке проводится через платежный шлюз электронного правительства посредством интернет-эквайринга АО «Казпочта» с взиманием банковской комиссии 100 тенге.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года все самозанятые, оказывающие услуги физическим лицам, должны оплачивать единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа:

— индивидуальный подоходный налог (ИПН);

— социальные отчисления в государственный фонд социального страхования;

— пенсионные выплаты в ЕНПФ;

— отчисления в фонд обязательного социально-медицинского страхования.