Казахстанский стартап обучил цифровой грамотности более 3400 учителей государственных школ

Во втором потоке проект планирует охватить школы регионов.

Участник международного технопарка IT-стартапов Astana Hub стартап EduTech создал онлайн-центр для обучения учителей и администраторов школ организации и администрированию дистанционного учебного процесса. Всего обучение прошли 3446 педагогов государственных школ.

Как сообщает руководитель EduTech Айжан Аршабаева, обучение в центре стало бесплатным после объявленного в Казахстане режима чрезвычайного положения: «Раньше школа покупала доступ к обучению, и тренера выезжали для проведения тренингов в школах. Мы начали получать массу обращений и запросов по обучению от учителей и руководителей школ. Поэтому было принято решение перевести работу нашей организации в онлайн-формат и открыть бесплатный доступ школам».

Помимо обучения цифровой грамотности учителям была оказана техническая поддержка и сопровождение.

«С 13 марта мы бесплатно провели комплексное обучение цифровой грамотности 3446 педагогов и администраторов школ. К сервису Google для образования подключено свыше 15 тысяч пользователей в 28 государственных школах. Всем государственным образовательным учреждениям был подключен бесплатный сервис Google для образования (G Suite) и Google Класс. Также наши пользователи получили бесплатный доступ к расширенному функционалу видеоконференций в Hangouts Meet. Наша цель состоит в том, чтобы в Казахстане было как можно больше tech учителей, которые свободно работают с цифровыми инструментами. В начале работы у нас возникали трудности с организацией техподдержки. Для этого мы открыли чаты в мессенджерах для часто задаваемых вопросов», — делится Айжан.

Это позволило учителям проводить видео-встречи с 250 пользователями одновременно, делать прямые трансляции до 100 000 зрителей, а также сохранять видеозаписи встреч на Google Диске. Всего в команде проекта работает семь человек, из них трое внештатные сотрудники. На портале проекта для учителей доступно 188 видео-занятий, имеется также раздаточный материал и тесты для автопроверки знаний.

«На этой неделе мы запускаем второй поток обучения. На этот раз мы готовы охватить все регионы страны и открыть доступ к обучению цифровой грамотности всем школам Казахстана», — сообщила Айжан.