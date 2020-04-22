Систему получения электронных пропусков для сельхозпредприятий запустили в Нур-Султане

Для этого создан электронный сервис AgroRuqsat.

Для проезда через блокпост аграриям понадобится подать заявку с использованием ЭЦП через электронный сервис AgroRuqsat на веб-портале Qoldau.kz. Впоследствии заявка будет обработана аналитической группой Оперативного штаба. В случае одобрения, информация о заявителе будет внесена в электронную базу данных «Сергек — Блокпост», передает официальный сайт города Нур-Султан.

Аграрий сможет увидеть статус заявки (на рассмотрении/одобрена/отказано/отозвана) у себя в личном кабинете. Отмечается, что перед подачей заявки сельхозпредприятию необходимо внимательно ознакомиться с процедурой выдачи пропусков, чтобы убедиться в возможности одобрения его заявки.

Соглашение, которое позволяет субъектам агропромышленного комплекса в электронном формате получать пропуск на выезд из зоны карантина для проведения полевых работ, было подписано между акиматом Нур-Султана и АО «Информационно-учетный центр».