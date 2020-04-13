В Узбекистане выросла скорость интернета

Но она ниже, чем в других странах Центральной Азии.

В марте в Узбекистане выросла скорость фиксированного и мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных и коммуникационных технологий со ссылкой на данные рейтинга Speedtest Global Index компании Ookla. По итогам прошлого месяца РУз заняла 95-е место (+7 позиций) в мире по скорости проводного интернета. За последний год скорость фиксированного интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза: с 11,62 Мбит/c до 26,92 Мбит/c (Download), передает «Курсив».

По скорости мобильного интернета Узбекистан занимает 133-е место, поднявшись на одну позицию в сравнении с февралем текущего года (10,07 Мбит/c). Республика по данному показателю находится на последнем месте среди стран Центральной Азии. Лидером в Центрально-Азиатском регионе является Казахстан — 99 место с показателем 17,69 Мбит/c. Кыргызстан (16,52 Мбит/c) и Таджикистан (10,77 Мбит/c) занимают 105 и 127 места соответственно. По Туркменистану данные отсутствуют.

Нет равных Казахстану в регионе и по скорости проводного интернета — 65 место с 41,15 Мбит/c. Кыргызстан показал 83 результат (29,27 Мбит/c), у Таджикистана — 101 место (24,51 Мбит/c). Туркменистан на 176 месте замыкает мировой рейтинг по скорости доступа в фиксированных сетях (1,89 Мбит/c).

Самый быстрый мобильный интернет в мире зафиксирован в ОАЭ, Южной Корее и Катаре, а самый скоростной проводной — в Сингапуре, Гонконге и Румынии.