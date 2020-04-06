Казахстанцам угрожает «компьютерный вирус COVID-19»
Среди них — интернет-ресурсы, мобильные приложения и вредоносные файлы.
В ходе проведения работ по мониторингу казахстанского сегмента сети интернет на наличие инцидентов информационной безопасности Службой KZ-CERT выявлен ряд интернет-ресурсов и приложений для мобильных девайсов и рабочих станций, содержащих вредоносное программное обеспечение.
«Пользуясь высоким спросом поиска информации о пандемии коронавируса COVID-19, злоумышленниками были созданы 11 интернет-ресурсов, 5 мобильных приложений для операционных систем Android и 5 файлов для операционных систем Windows, при загрузке которых могли быть заражены мобильные устройства и рабочие станции», — заявили в KZ-CERT.
Данному типу инцидента присвоен статус «Высокая степень угрозы». Экспертами KZ-CERT проводится детальное изучение вредоносных ресурсов. Для обеспечения безопасности рабочих станций и мобильных девайсов эксперты KZ-CERT настоятельно рекомендуют установить лицензионное антивирусное программное обеспечение, проверить устройство на наличие вредоносных программ и не скачивать следующие приложения и файлы:
Приложения для Android:
— Coronavirus Tracker;
— Corona Info;
— Corona Takip Uygulaması;
— Сorona live 1.1.apk;
— Corona Vs Tencent.
Вредоносные файлы Windows с информацией о COVID-19:
— setup_who.exe;
— Corona-virus-Map.com.exe;
— Cirilic.exe;
— 2019_nCoV_Application_Test.doc;
— CIC.exe;
— YAS25.exe.
Специалистам по ИБ рекомендовано занести в черный список маршрутизаторов и устройств периметра безопасности данные статических IP-адресов:
— coronavirusstatus. space;
— faceboook.beget. tech;
— coronavirusaware. xyz;
— gulf-builders. com;
— whoer-vpn. net;
— ruisgood. ru;
— gisanddata. maps. arcgis. com;
— tidy-saiki-6718.deci. jp;
— 81.103.35.44;
— 37.1.212.70;
— 176.113.81.159.
«Напомним, что официальным интернет-ресурсом, содержащим достоверную информацию о ситуации с коронавирусом COVID-19 на территории РК, является ресурс Coronavirus2020.kz, а также телеграмм-канал coronavirus2020_kz», — добавили в ведомстве.