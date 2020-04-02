Удаленная работа: бесплатные предложения от Palo Alto Networks и Тайгер Оптикс

Пакет корпоративных предложений поможет организациям Казахстана оперативно и безопасно организовать работу сотрудников из дома.

Многие компании переводят сотрудников на режим работы из дома, что означает потребность в контроле домашних компьютеров сотрудников и их защиту от кибератак. Palo Alto Networks, разработчик решений по сетевой и информационной безопасности, и Тайгер Оптикс, дистрибьютор компании в Казахстане, Узбекистане и странах Центральной Азии, объявили о запуске бесплатных предложений для быстрого запуска безопасного удаленного доступа для сотрудников компаний в регионе. Удаленная работа и самоизоляция позволяют сгладить кривую пандемии коронавируса, сделав ее пик менее выраженным и снизив нагрузку на медицинские учреждения в условиях ограниченных ресурсов.

Бесплатные предложения Palo Alto Networks и Тайгер Оптикс

Palo Alto Networks и Тайгер Оптикс анонсировали доступность следующих бесплатных предложений для организаций и учреждений Казахстана, Узбекистана и Центральной Азии:

— Бесплатные лицензии на виртуальные межсетевые экраны Palo Alto Networks VM-Series с подпиской GlobalProtect

Лицензии, предоставляемые на 30-60 дней, позволяют оперативно развернуть функционал удаленного доступа для неограниченного числа сотрудников. Доступ может осуществляться со всех популярных настольных и мобильных операционных систем.

— Бесплатная подписка GlobalProtect VPN для существующих клиентов Palo Alto Networks

Подписка GlobalProtect, предоставляемая бесплатно на 90 дней для существующих заказчиков Palo Alto Networks, позволяет получить расширенный функционал удаленного доступа, в том числе возможность доступа к внутренним ресурсам компаний через браузер и проверка защищенности компьютеров сотрудников до их подключения.

— Бесплатная услуга Тайгер Оптикс по установке межсетевых экранов Palo Alto Networks NGFW VM-Series и настройке сервиса GlobalProtect VPN

Бесплатная услуга, осуществляемая удаленно сертифицированными инженерами Тайгер Оптикс, позволяет в короткие сроки запустить функционал удаленного доступа даже в тех компаниях, у которых нет опыта работы с решениями Palo Alto Networks.

— Бесплатная услуга Palo Alto Networks по развертыванию облачного сервиса Prisma Access SASE

Для географически распределенных компаний с офисами и сотрудниками в нескольких областях страны или в разных странах мира, сервис Prisma Access позволяет организовать быстрый и безопасный удаленный доступ в интернет и корпоративным ресурсам компании без необходимости устанавливать и поддерживать межсетевые экраны в инфраструктуре компании. Сотрудники Palo Alto Networks бесплатно обеспечат настройку и запуск сервиса для всех заинтересованных заказчиков.

Для получения доступа к указанным предложениям необходимо заполнить эту форму на сайте Тайгер Оптикс.

Pаlo Alto Networks оставляет за собой право модифицировать или отменить указанные промо-предложения в любой момент времени при наличии непредвиденных обстоятельств. Модели VM-Series для бесплатного внедрения будут предоставлены на выбор заказчика. Запросы на выпуск лицензий и оказание услуг принимаются по мере поступления, в случае высокой загрузки срок исполнения заказа может быть увеличен.

Узнать больше о решениях Palo Alto Networks можно на сайте Тайгер Оптикс.