Минздрав Казахстана зарегистрировался в TikTok

Сотрудники ведомства решили продемонстрировать важность социальной дистанции во время пандемии коронавируса.

У Министерства здравоохранения РК появился аккаунт в социальной сети TikTok. На странице уже опубликовано видео, в котором снялся официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, передает Zakon.kz.

Министерство зарегистрировалось под ником @healthcaregovkz и опубликовало свое первое видео 28 марта. Всего на странице четыре ролика. В них сотрудники ведомства показывают, что между людьми должна соблюдаться дистанция в два метра. Они призывают оставаться дома и не собираться в группы.

Напомним — в Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть пять городов Карагандинской области, а также Атырау.