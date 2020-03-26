Интернет из-за коронавируса в Казахстане не пропадет

Операторы связи предлагают поддерживающие меры для своих абонентов и готовятся к тому, что их сети будут вести себя необычно.

В Казахстане, как известно, закрыты на карантин Нур-Султан и Алматы, рассматривается возможность закрытия и других городов. Большая часть чиновников отправлена на удаленную работу. Власти призвали к тому же частные компании. В вузах и школах преподавание будет вестись дистанционно. Все это создает для интернет-сетей необычную ситуацию. Фактически домашние каналы должны будут выдерживать перекачку всего трафика. Вырастет нагрузка и на мобильные сети, поскольку не у всех дома есть фиксированный интернет и, даже если он имеется, люди сейчас будут чаще использовать смартфон.

Ситуация очень необычная. Судя по ответам операторов, у них нет стопроцентной уверенности, что сети всегда будут вести себя хорошо. Представители Kcell ответили на запрос Profit.kz следующее: «Наши офисы переведены на удаленный режим работы, поэтому в наших же собственных интересах, чтобы работа сетей была бесперебойной. С 16 марта в компании вступил в действие антикризисный план, который предусматривает, в том числе, и рост нагрузки на сеть. В связи с этим все ответственные за качество сети сотрудники переведены на усиленный режим работы». Вот что говорят в Beeline: «Мы действительно регистрируем рост нагрузки на сеть, но в данный момент она работает стабильно. Мы имеем все технические возможности для поддержания ее функционирования. Более того, все запланированные компанией активности по строительству и модернизации сети будут идти по графику, разве что с небольшими корректировками».

Кроме, собственно, вопроса стабильности связи, есть и тема, связанная с поддержкой абонентов в трудной ситуации. Tele2 для тех, кто в роуминге, предоставил бонусы, которые можно потратить на интернет-пакет или звонки. Beeline же сделал роуминг бесплатным для тех клиентов, кто находится сейчас за границей. Нетрудно предположить, что многие из них являются туристами, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов.

Также все операторы перестанут учитывать трафик вузов как платный. Группа Казахтелеком, включая и Kcell, как и Beeline, пообещали обеспечить бесплатной мобильной связью и казахстанских медиков. Также Beeline дает 300 бесплатных минут на тарифах, которые используют пожилые люди. Последние находятся в группе риска по коронавирусу и очень желательно, чтобы они не выходили сегодня из своих жилищ. Beeline также по сути предоставил всем пользователям максимальный пакет «ТV Интернет Дома» на время карантина и увеличил количество каналов, которые можно смотреть бесплатно через BeeTV. Tele2 также расширил до максимума бесплатный ТВ-пакет в своем приложении. То же самое сделал и Казахтелеком с iD TV. Кроме того, совместно с Минкультом «Казахтелеком» запустили серию онлайн-концертов в рамках проекта «Звезда на карантине».

Бизнесу «Казахтелеком» предложил также бесплатное видеонаблюдение в течение месяца и на тарифе, которым в основном пользуются предприниматели, увеличил все доступные ресурсы в два раза.

По поручению президента страны также все операторы не будут отключать связь во время чрезвычайного положения, какая бы у их абонентов ни образовалась задолженность.

Эпидемия влияет на телеком, разумеется, не только в Казахстане. В качестве примера: Netflix и YouTube уже заявили, что понижают качество видео в Европе. Эксперты говорят, что связь может пропадать время от времени — это нормально. Главные проблемы ожидаются с последней милей и перегруженностью базовых станций мобильных операторов. Тут — действительно бутылочное горлышко. Однако в целом больших проблем быть не должно. Изначально интернет являлся проектом DARPA — Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США — и разрабатывался с расчетом на то, что часть сети может быть разрушена при ядерном ударе. Принципы построения сети, заложенные много десятилетий назад, остались неизменными.