В связи с чрезвычайным положением «Казахтелеком» запускает спецпрограмму для поддержки предпринимателей

Введение карантина в городах Казахстана и переход большинства компаний на удаленный режим работы значительно меняет подход к организации бизнес-процессов.

Перед предпринимателями встают важные задачи — эффективное взаимодействие с сотрудниками и клиентами в дистанционном формате и безопасность пустующего офиса. Для оказания помощи бизнесу в этот непростой период, компания «Казахтелеком» запускает специальную программу по поддержке предпринимателей с выгодными условиями на подключение наиболее актуальных услуг. Это прежде всего сервисы, направленные на минимизацию затрат на телефонную связь и услуги, обеспечивающие безопасность учреждений и офисов.

Одно из предложений оператора для малого и среднего бизнеса — двукратное увеличение всех действующих возможностей тарифа «Универсальный номер для бизнеса» сроком на один месяц. Этот тариф включает городскую, мобильную связь и 4G-интернет на одном номере. По словам генерального директора дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Рафаэля Абыханова, вклад компании в поддержку бизнеса позволит организациям эффективно работать в новых условиях, когда потребность в услугах связи для поддержания бизнес-процессов особенно высока. «Сейчас компании массово переводят сотрудников на дистанционную работу, все рабочие моменты решаются онлайн, начиная с обмена информацией и заполнения документов, заканчивая встречами и собраниями. Поэтому увеличенный трафик интернета и дополнительные бесплатные минуты разговора придутся как нельзя кстати», — говорит Рафаэль Абыханов.

Следующая инициатива компании предоставляет возможность бесплатного подключения услуги iD PHONE — телефонии на базе SIP-платформы — сроком на 30 дней. Льготные условия доступны для клиентов, которые уже пользуются услугой широкополосного интернета от «Казахтелеком» и для новых клиентов в том числе.

Кроме того, для обеспечения безопасности пустующих офисов и предприятий оператор предоставляет своим абонентам бесплатное подключение к услуге «Облачное видеонаблюдение» для дистанционного отслеживания порядка в офисных помещениях. «Мы позаботились и о том, чтобы бизнесмены не испытывали беспокойства о безопасности своих офисов, ведь без присмотра в здании может произойти непредвиденная ситуация, такая как возгорание, затопление или кража имущества. С нашей услугой „Облачное видеонаблюдение“ предприниматели могут следить за офисом удаленно», — пояснил Р. Абыханов. Предложение действует как для существующих, так и для новых клиентов, подключенных к интернету по технологии FTTx. Бесплатные условия подразумевают установку до двух камер и использование сервиса в течение одного месяца. Дополнительно, при подключении данной услуги, на один месяц бесплатно предоставляется облачное хранение видеоданных на надежных серверах АО «Казахтелеком» с возможностью просмотра и скачивания файлов на ПК, планшет или смартфон.

Программа поддержки стартует с 1 апреля и по истечении одного месяца бесплатного пользования при возврате к обычному порядку работы абоненты могут при желании отказаться от услуг видеонаблюдения или продолжить пользоваться ими по стандартным тарифам.