«Казахтелеком» откроет доступ к телеканалам премиального пакета для всех абонентов iD TV

Всем абонентом, вне зависимости от подключенного тарифного плана, станут доступны 170 телеканалов.

С 20 марта «Казахтелеком» открывает доступ ко всем телеканалам без дополнительной платы для абонентов тарифных планов «Базовый», «Элитный» и «Премиум» услуги телевещания iD TV. Так, например, для абонентов тарифного плана «Базовый» станут доступны еще 56 премиальных телеканалов.

По словам главного директора по розничному бизнесу АО «Казахтелеком» Игоря Погребицкого, данными мерами компания надеется поддержать казахстанцев, которые в условиях ЧП вынуждены больше времени проводить дома.

«В настоящее время в пакеты услуги iD TV включено порядка 170 каналов различных жанров: более 60 казахстанских, около 30 с трансляцией фильмов, большое количество познавательных, развлекательных, спортивных, детских и музыкальных телеканалов. Отмечу также, что в текущем году мы расширили сетку такими востребованными каналами как „ТНТ“, „РБК“, „Еда HD“, а с 20 марта включаем еще два новых киноканала на государственном языке — „Q Kino Hit“ и „Q Kino Alem“», — отметил И. Погребицкий.

Таким образом, абсолютно всем абонентом iD TV, вне зависимости от подключенного тарифного плана, станут доступны все 170 телеканалов. Срок действия акции пока не ограничен.