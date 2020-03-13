Абоненты Activ получат нетарифицируемый доступ в Казнет

АО «Кселл» представляет новую тарифную линейку Jańa.

Теперь читать новости, размещать и просматривать объявления о продаже товаров, автомобилей, недвижимости и др. можно не задумываясь о расходе мобильного трафика. Сотовый оператор Кселл представил новую тарифную линейку Jańa c нетарифицируемым доступом на популярные казахстанские сайты — Tengrinews.kz, Zakon.kz, Krisha.kz, Kolesa.kz, Market.kz, Olx.kz, Satu.kz, Kundelik.kz и Egov.kz.

Тарифная линейка представлена пакетами Jańa 1990, Jańa 2590 и Jańa 2990. Количество бонусного объема на мобильный интернет и голосовую связь зависит от выбранного пакета и начинается с 50 минут и 5 Гб c бесплатными звонками внутри сети activ/Kcell. В стоимость пакетов Jańa 2590 и Jańa 2990 включен доступ к социальным сетям и мессенджерам.

«Сегодня мы с радостью объявляем о запуске тарифной линейки Jańa для абонентов activ. Мы внимательно следим за трендами, изучаем потребности наших абонентов и стараемся разрабатывать продукты и услуги в соответствие с их ожиданиями. В этой линейке мы предоставили нетарифицируемый доступ на самые популярные казахстанские интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы жителей страны. Мы верим, что новшество будет не только интересным, но и полезным для наших абонентов», — отметил Хикматулла Насритдинходжаев, коммерческий директор АО «Кселл».