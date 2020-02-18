Qazaq Cybersport Federation проведет серию турниров в регионах Казахстана

По результатам Alaman Cup будет сформирован новый киберспортивный бренд.

Qazaq Cybersport Federation инициировала проведение первого регионального турнира Alaman Cup: Qarag’andy по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive (5×5) и FIFA 20. Победители, прошедшие в финал, встретятся 23 февраля в Центре Бокса имени Серика Сапиева в Караганде. Зрителей финала ожидают не только зрелищные матчи, но и любительские турниры, конкурсы, косплей-шоу.

Как рассказал президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев, название турнира Alaman Cup берет свои истоки от популярного среди тюркских народов вида конно-спортивных состязаний, в которых традиционно могли испытать силы все желающие и, таким образом, выявлялись сильнейшие.

«Мы хотим сделать проведение турниров доброй традицией, которая найдет поддержку во всех регионах и поможет открыть новые таланты. Как я говорил ранее, в 2020 году помимо международных турниров мы намерены усилить работу в регионах», — отметил Куанышбек Есекеев.

Ожидается, что по результатам серии турниров Alaman Cup будет сформирован новый киберспортивный бренд, а также определены сильнейшие киберспортсмены.

«Место для проведения первого турнира из серии выбрано не случайно: Караганда издавна славится спортсменами, которых знают и любят во всем мире, здесь сформирована культура болельщиков по популярным видам спорта, имеется база для организации и проведения спортивно- массовых мероприятий. Кроме того, в регионе отмечается большое количество IT-компаний, оказывающих услуги не только в республике, но и за рубежом. Другими словами, имеется благоприятная среда для развития киберспорта и выявления новых имен», — добавил президент Qazaq Cybersport Federation.