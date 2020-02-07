Beeline убрал лимиты на 4G в регионах

4G от Beeline станет безлимитным для жителей населенных пунктов в 12-ти областях Казахстана.

В общей сложности доступ к безлимитному интернету появился в 65 городах и населенных пунктах. Акция стала результатом масштабной модернизации сети, которая проводится Beeline. Ее цель — продемонстрировать жителям регионов преимущества 4G и высоких скоростей мобильного интернета. Безлимиты будут действовать в течение полугода. Акционная услуга доступна на актуальных тарифах, независимо от стоимости пакета услуг.

«Beeline активно строит сеть высокоскоростного интернета в селах. Мы обновляем оборудование и улучшаем покрытие. Все это для того, чтобы наши абоненты в регионах не чувствовали разницы в качестве предоставляемых услуг, по сравнению с жителями крупных городов. Beeline имеет хорошее покрытие за пределами крупных населенных пунктов, и тот факт, что высокоскоростной интернет пришел даже в небольшие села, является очередным вкладом нашей компании в цифровизацию страны», — комментирует Максим Цвыков, директор по маркетингу Beeline Казахстан.

В первой половине 2019 года в компании стартовал проект по масштабной модернизации сети. Она предусматривает полный анализ покрытия. Благодаря этому строительство новых базовых станций обеспечит высокие скорости интернета, без «белых пятен» в городах. Замена оборудования на ряде объектов позволит довести скорости передачи данных до уровней 4,5G и 4,9 G и в дальнейшем осуществить быстрый перевод базовых станций на работу по стандартам 5G.

Сегодня связь от Beeline доступна в более чем 3700 городах и населенных пунктах Казахстана. Это 95% населения, 65% из которых имеют доступ к интернету стандарта 4G. Сеть Beeline запущена в 1999 году.