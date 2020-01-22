Операторы нарастили доходы от услуг сотовой связи до 222 млрд тенге за год

Рост произошел за счет повышения тарифов.

На конец декабря 2019 года в Казахстане насчитывалось 25,7 млн абонентов сотовой связи, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (26 млн). При этом количество абонентов, имеющих доступ к интернету, увеличилось на 3,9% за год и составило 15 млн (годом ранее — 14,4 млн). Плотность абонентов на 100 человек составила 139 единиц (годом ранее — 142 единицы), сообщает Ranking.kz.

Число абонентов фиксированного интернета увеличилось на 1% за год, до 2,5 млн. Плотность абонентов фиксированного интернета на 100 человек составила 13 единиц.

За январь–декабрь 2019 года доходы компаний от услуг связи увеличились на 9,8% и составили 800,1 млрд тг. В аналогичном периоде предыдущего года сумма дохода составила 728,7 млрд тг, при росте на 3,7%.

Наибольшую долю в общем объеме рынка связи составляют доходы от услуг интернета: 35,6%, или 285,1 млрд тг. Сумма выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (244,6 млрд тг). Основной причиной роста является увеличение спроса на услуги интернета, что явно показывает увеличение числа абонентов фиксированного интернета и сотовой связи с доступом ко всемирной сети. Свою роль сыграл и рост тарифов в секторе. Так, за январь–декабрь 2019 года цены на интернет увеличились на 3,3% к январю-декабрю 2018 года.

Еще 27,7% рынка занимают доходы от услуг сотовой связи. Сумма за январь–декабрь 2019 года составила 221,6 млрд тг, увеличившись на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (215,5 млрд тг). Основной причиной роста доходов сотовых операторов аналитики назвали рост тарифов на услуги. За январь–декабрь 2019 года цены в секторе увеличились на 1,3% к аналогичному периоду 2018 года.