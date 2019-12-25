Назначен новый вице-министр информации и общественного развития

Должность занял Габидулла Оспанкулов, ранее являвшийся секретарем партии «Nur Otan».

Постановлением правительства РК на должность вице-министра информации и общественного развития назначен Габидулла Оспанкулов. Он родился в 1981 году. Является выпускником Казахского гуманитарно-юридического университета и Казахстанско-Российского университета. Обучался в Лондонской школе экономики и политических наук. В 2016 году получил степень магистра государственного управления в Университете Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

В разные годы работал в парламенте РК, заведующим сектора администрации Президента, акимате г. Экибастуз, Министерстве образования и науки РК. С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК. С октября 2017 по август 2019 был заместителем акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии «Nur Otan».