Число мобильных подписок достигло 8 млрд в третьем квартале 2019 года

Ежеквартальный рост составил 61 млн подписок.

Согласно отчету Ericsson Mobility Report Nov-2019, количество мобильных подписок по всему миру выросло на 3% в годовом исчислении и в настоящее время составляет порядка 8 миллиардов. Высокий рост подписок по сравнению с предыдущими кварталами зафиксирован в Китае (+14 миллионов), затем следуют Индонезия (+9 млн) и Филиппины (+8 млн).

Количество абонентов мобильной широкополосной связи выросло на 10% в годовом исчислении, увеличившись на 120 млн, до 6,2 млрд (77% от всех мобильных подписок). Количество подключений 4G (LTE) за квартал выросло на 190 миллионов и составило 4,2 млрд, или 52% от всех мобильных подписок. Количество подписок 3G (WCDMA/ HSPA) сократилось на 50 миллионов, а на 2G (только для GSM/ EDGE) — на 70 миллионов. Другие технологии сократились примерно на 10 миллионов.

В отчете отмечается, что мобильные подписки превышают население во многих странах, что во многом связано с неактивными подписками, владением несколькими устройствами и использованием разных подписок для разных типов вызовов. В результате количество мобильных абонентов меньше, чем количество мобильных подписок. Сегодня в мире насчитывается около 5,9 миллиардов абонентов, по сравнению с 8 миллиардами подписок. Глобальное проникновение мобильной подписки составляет 104%.

Если же говорить о трендах, то ключевым авторы отчета называют развитие 5G. 5G набирает силу, так как сети строятся по всему миру. Большое количество подписок на 5G осуществлено в Южной Корее, где всего за несколько месяцев было зарегистрировано около трех миллионов подписчиков. Ожидается, что на конец 2019 года во всем мире число подключений к 5G достигнет 13 миллионов. К 2025 году ожидается, что число подписок 5G достигнет 2,6 млрд и покроет до 65% населения мира, обеспечивая 45% мирового трафика мобильной передачи данных.

«Между тем, сегодня большая часть инвестиций, трафика и подписок приходится на сети 2G, 3G или 4G. Модернизация существующих сетей, повышение производительности сети и повышение качества обслуживания пользователей по-прежнему составляют основу повседневной деятельности каждого поставщика услуг», — говорится в отчете.