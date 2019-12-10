Только один день: в Казахстане ожидаются продажи уникального смартфона Galaxy Fold с гибким экраном

Новинка прибудет ограниченной партией.

Перед новогодними праздниками Samsung Electronics порадует казахстанских ценителей передовых инноваций, запустив продажи самого необычного смартфона Galaxy, открывшего новую главу в истории мобильных устройств.

27 декабря в 13:00 часов в партнерских торговых сетях в городах Нур-Султан (Kcell-центр на пр. Республики 8, магазин «Мечта» на ул. Амман 14) и Алматы (магазин «Алсер» на ул. Тимирязева 38/1, «Сулпак» в ТРЦ Dostyk Plaza и «Технодом» в ТРЦ MEGA Alma-Ata) можно будет приобрести Samsung Galaxy Fold. Новинка прибудет ограниченной партией, а продажи продлятся ровно один день. Версия для нашего рынка будет в черном цвете.

Уникальная особенность складного Galaxy Fold заключается в его инновационном гибком экране, в котором использованы новые запатентованные технологии, от дисплея Infinity Flex до шарнирного механизма. В сложенном виде он позволяет легко получать доступ к важной информации, совершать вызовы или отвечать на сообщения на внешнем экране одной рукой. В развернутом — максимально реалистичный 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex дарит новые возможности многозадачности, а смотреть видео, играть в игры и заниматься многими другими делами можно с гораздо большим удобством.

Кроме того, Galaxy Fold дарит совершенно новый пользовательский опыт, благодаря передовым преимуществам.

Мощная камера всегда готова к съемке, в каком бы состоянии ни был смартфон — в сложенном или развернутом виде. Шесть камер, три из которых расположены сзади, две — на внутренней стороне и еще одна — на лицевой стороне, это не просто высококачественные фото и видео, но и исключительное удобство. Например, во время видеовызова можно запускать и использовать дополнительные приложения на другой части экрана.

Samsung оснастила Galaxy Fold мощным процессором нового поколения, 12 Гб оперативной памяти с производительностью на уровне ПК и 512 Гб встроенной памяти. В смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Galaxy Fold также способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства, благодаря технологии беспроводной обратной зарядки. А передовая система Samsung Knox обеспечит безопасность информации и личных данных пользователя.

В комплекте с Galaxy Fold прилагается специализированный сервис поддержки — Galaxy Fold Premier Service, призванный обеспечить наилучший опыт использования, включая круглосуточный колл-центр для поддержки клиентов и программу Samsung Care+, предоставляющую специальную скидку на одну замену внутреннего дисплея при повреждении в течение одного года со дня покупки смартфона.