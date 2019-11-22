ГТС организовал «Центр компетенций» по кибербезопасности

Он будет полезен тем, кому интересна тематика кибербезопасности и кто желает повысить качество своих знаний в этом направлении.

РГП «Государственной технической службой» Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан создан «Центр компетенций» по кибербезопасности. В основу реализации центра компетенций легла идея о создании площадки для всех, кому интересна тематика кибербезопасности и кто желает повысить качество своих знаний в этом направлении.

В рамках открытия Центра РГП «ГТС» был организован семинар, на котором, помимо проведенных занятий по повышению качества знаний специалистов, озвучены изменения в квалификационные требования выдачи лицензии оперативным центрам информационной безопасности (ОЦИБ). Согласно этим изменениям, на сегодняшний день только три ОЦИБ в РК соответствуют действующим правилам. Было рекомендовано привести в соответствие с квалификационными требованиями документы для всех желающих продолжить осуществлять деятельность в качестве ОЦИБ.

Помимо этого, были озвучены требования законодательства в отношении лицензиатов и порядок обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности.