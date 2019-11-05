В Узбекистане введут электронные трудовые книжки

Ожидается, что они начнут работать с 1 января 2020 года.

В Узбекистане введут электронную трудовую книжку с 1 января 2020 года. Она будет автоматически формироваться в МАПК «ЕНСТ» на основе данных, содержащихся в регистрируемых трудовых договорах, передает Repost.uz.

Система позволит сформировать объективную, прозрачную и актуальную информацию о количественном и качественном составе работников. Появится возможность онлайн-регистрации граждан, выезжающих для осуществления временной трудовой деятельности за рубеж, создания базы данных о гражданах, трудоустроенных за рубежом на основании соглашений об организованной трудовой миграции.

С 1 января 2020 года вводится обязательная регистрация в МАПК «ЕНСТ» новых трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, а также их прекращений. При этом действующие трудовые договоры, заключенные до 1 января 2020 года, подлежат регистрации в МАПК «ЕНСТ» не позднее 1 сентября 2020 года. Регистрация трудовых договоров в МАПК «ЕНСТ» осуществляется работодателем в установленном порядке. На работодателей возлагается ответственность за своевременную регистрацию в системе трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, их прекращений, а также формирование электронной трудовой книжки.