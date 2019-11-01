Приостановить использование сервиса «Кунделик» просят депутаты

Депутаты задаются вопросом о том, зачем внедрять по всей стране систему, не рассчитанную на такие нагрузки.

Депутат мажилиса Кенес Абсатиров в ходе пленарного заседания палаты обратился к вице-премьеру Казахстана Бердибеку Сапарбаеву с просьбой приостановить обязательное использование системы «Кунделик». Мотивировал он свое предложение тем, что система не работает 90% времени, при одновременном заполнении начинает зависать, передает «Курсив».

Отмечается также, что пока около 700 казахстанских школ имеют всего лишь одну точку подключения к интернету со скоростью четыре и менее мегабит в секунду. А около ста школ вообще не подключены к сети.

«Из-за постоянных сбоев на портале „Кунделик“ многие педагоги вынуждены заполнять журнал ночами. Учителя же сельских школ из-за практически отсутствующего интернета в селах выезжают в райцентры, либо посредством телефонной связи пытаются заполнить электронный журнал через родственников в городах, если они есть. Из-за регулярных технических сбоев это тоже не всегда возможно. Это не позволяет родителям своевременно реагировать на проблемы в учебе своих детей. Если система не рассчитана на такие нагрузки, зачем внедрять ее по всей стране?» — задается вопросом депутат.

По его словам, на странице «Кунделика» появляется надпись — превышен лимит запросов. По оценке мажилисмена, при нынешних возможностях эта система даже теоретически не в состоянии полноценно работать. Кроме того, он обратил внимание на то, что сервис используется для рекламы сомнительного характера. Так, 20 сентября там была размещена реклама христианской молитвы на сдачу экзамена, а заодно реклама Библии, икон, церковных календарей и прочей религиозной атрибутики. Что является прямым нарушением закона «Об образовании», где есть запрет на пропаганду религии и коммерческую рекламу.

«С учетом изложенного предлагаем приостановить обязательное использование АИС „Кунделик“ в школах страны до полного их охвата широкополосным доступом к сети интернет. За этот период доработать саму систему, обеспечив ее бесперебойную работу при любом количестве обращений, и обеспечить защиту от незаконной рекламы и иных нарушений», — резюмировал Абсатиров.