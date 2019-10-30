В Казахстане внедрят социальный ID

Пилотный проект уже стартовал в Актобе.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев рассказал о механизме работы социального ID, передает Strategy2050.kz.

«Уже в будущем году школьники из социально уязвимой категории смогут расплачиваться специальными картами, которые при оплате обеда будут автоматически отправлять данные в социальный реестр, считывать информацию и отправлять обратно. На деле это будет выглядеть так, что ни другие учащиеся, ни повара не узнают о том, что данному ученику положен горячий обед бесплатно. Это будет выглядеть как будто он его оплатил, ему будет выдан чек», — рассказал вице-министр.

По его словам, это шаг сделан для того, чтобы исключить дискриминации учащихся из социально уязвимой категории населения. Нариман Мукушев отметил, что министерство работает над тем, чтобы процесс проходил быстро, как обычная оплата кредитной картой. Для этого нужно максимально выстроить систему связи с социальным реестром. Социальный ID также будет включать в себя возможность получения АСП и оплату проезда.

«В этом году мы уже внедрили пилотный проект в 28 школах Актобе, это 18 237 карт. Система будет распространяться по всему Казахстану», — пояснил спикер.

Спикер также рассказал о создании Единой системы учета электронных трудовых договоров: «Сегодня 22 тыс. предприятий уже подключено. Это 928 тыс. договоров. А в следующем году электронные договоры и электронные трудовые книжки будут введены в понятийный аппарат в законодательство».

В заключение Нариман Мукушев рассказал о том, какие сферы все еще остаются проблемными и имеют потенциал к сотрудничеству со стартаперами.

«Это сфера интеграции собственных систем электронного документооборота, подключение ИТ-компаний к Единой системе учета электронных трудовых договоров и сфера электронной системы биржи труда», — отметил вице-министр.