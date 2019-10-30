Узбекистанцы обзаведутся едиными транспортными картами

Их планируется запустить уже в следующем году.

В Ташкенте начнут внедрение автоматизированной системы оплаты проезда использованием единых транспортных карт с января следующего года. Будет предумотрено четыре вида карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта, передает Repost.uz.

Отмечается, что проезд можно будет оплатить через приложение на мобильном телефоне или банковскими картами (в том числе международных платежных систем). Они будут персонализированными, с фотографией владельца. Выдавать единые транспортные карты будут центры госуслуг, а действовать они должны по всей стране. Воспользоваться картами можно будет на всех видах общественного транспорта, включая автобусы и метро в Ташкенте, трамвай в Самарканде, троллейбус в Хорезме и другие (в будущем — и маршрутное такси).