В Нур-Султане организуют школу интернет-экспортера

50 лучших получат статус «Золотого поставщика».

Перспективные компании могут получить статус «Золотого экспортера» на одной из самых известных и престижных интернет-платформ Alibaba. Такой бонус подготовили организаторы «Школы интернет-экспортера», которая пройдет в Нур-Султане 19 октября. Организаторами школы интернет-экспортера выступили министерство торговли и интеграции РК, нацпалата «Атамекен» и центр развития торговой политики, передает Елорда Инфо.

В рамках школы интернет-экспортера участники получат бесплатное обучение для ведения своего бизнеса от международных экспертов в сфере B2B продаж, консалтинг от международных экспертов и поддержку в упаковке своего продукта. Кроме того, 11 профильных организаций проконсультируют по оказываемым мерам поддержки для казахстанских экспортеров.

50 наиболее перспективных компаний будут удостоены статуса золотого поставщика на Alibaba, который даст возможность продвижения продуктов в топе.