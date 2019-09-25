Во дворах многоэтажек хотят установить камеры видеонаблюдения к 2022 году

Такое предложение содержится в комплексном плане по профилактике правонарушений, представленном в МВД.

Обустроить все дворы многоквартирных домов РК камерами видеонаблюдения, интегрированными с центрами оперативных управлений и дежурными частями, планирует МВД к 2022 году. В ведомстве на обсуждение общественности вынесли проект Комплексного плана по профилактике правонарушений в Республике Казахстан на 2020–2022 годы, передает Елорда Инфо.

«Комплексный план направлен на решение правовых, социальных и организационных вопросов, укрепление правопорядка и безопасности граждан», — сообщили в Министерстве.

Так, в качестве одной из мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан предлагается обустроить все дворы многоэтажек страны камерами видеонаблюдения, которые будут связаны с центрами оперативного управления и дежурными частями. К 2020 году этими мерами охватят 50% всех дворов, в 2021 — 75% и в 2022 — 100%. Также в 2020 году планируется оснастить участковых инспекторов и патрульную полицию радиосвязью, оргтехникой, видеорегистраторами, планшетами, а их автотранспорт — системами GPS, терминалами оплаты штрафов и бортовыми компьютерами.