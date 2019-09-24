Kazakhstan IP Gala 2019: как Huawei строит новый цифровой мир

На конференции в Алматы компания Huawei рассказала о своем видении трансформации IP-сетей для развертывания 5G.

19 сентября в Алматы компания Huawei провела форум IP Gala 2019, в ходе которого представила направление развития сетей, будущее технологий, а также коммерчески успешные примеры развития сетевой экосистемы.

Интеллектуальная технологическая эпоха почти наступила. Вся сфера ИКТ встретилась с новыми вызовами и возможностями. Фокус всей отрасли сместился в сторону цифровой трансформации через использование инновационных технологий. Интеллектуальные IP-сети играют в этом очень важную роль. «To build 5G and cloud oriented intelligent IP-network» — такой ключевой посыл объединил все темы форума. Форум «IP Gala 2019» раскрыл актуальные вопросы трансформации IP-сетей, 5G-ориентированных транспортных сетей, сетей операторских центров обработки данных и автоматизации IP-сетей.

Г-н Филипп Чуй, вице-президент казахстанского офиса Huawei, выступил с приветственной речью перед участниками форума. Он рассказал о видении Huawei в построении цифрового мира и отметил важность темы построения и развития сетей 5G.

«Наша цель — принести цифровые технологии в каждый дом и организацию для создания полностью подключенного умного мира. Мы работаем именно для этого. Продукты, решения и сервисы Huawei конкурентоспособны и безопасны. Через открытую коллаборацию с партнерами по экосистеме мы создаем устойчивую ценность для наших заказчиков, работаем для предоставления новых возможностей людям и вдохновляем организации различных сфер бизнеса на инновации. Huawei является лидирующим глобальным провайдером ИКТ-инфраструктуры и Умных устройств. Ежегодно мы инвестируем более 10% выручки в R& D (Research and development). В 2018 году инвестиции в разработку составили более 15 млрд долларов. Общее число патентов, выданных Huawei с декабря 2018 года, превысило 90 тысяч. Бизнес компании в первом полугодии продолжал расти, выручка составила 58,5 млрд долларов США, увеличившись на 23,2%», — заявил Г-н Филипп Чуй.

Как отметил Борис Хасанов, старший эксперт Huawei по IP-технологиям, 5G будет серьезнейшим фазовым изменением — скачком в развитии мобильных технологий с точки зрения увеличения пропускной способности и скорости передачи в сети, уменьшения задержек и появления новых сервисов.

«Сегодняшнее событие посвящено, на наш взгляд, очень важному моменту — переходу к развертыванию сетей 5-го поколения и тому, как подготовить транспортную инфраструктуру к появлению этой технологии, которую мы уже ждем достаточно скоро. Поэтому наши сегодняшние доклады все, так или иначе, затрагивают развертывание 5G, но с разных углов. Мы говорим о том, какой должна быть транспортная сеть и ее дизайн, какие технологии должны использоваться, как управлять этой сетью», — пояснил Борис Хасанов.

Казахстан входит в десятку стран мира, приступивших к внедрению нового стандарта связи 5G. Среди преимуществ технологии — увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных, что немаловажно при реализации проектов по цифровизации в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, здравоохранении и многих других. А умные IP-сети — лучший путь к 5G и «облачной» эре. Подробнее про транспорт для 5G рассказал Эдуард Василенко, архитектор в европейской команде Huawei. По его словам, из-за того, что сети 5G очень высокопроизводительные, транспорт тоже должен быть высокопроизводительным. Операторам придется сильно модернизировать IP-сеть, поскольку скорость должна возрасти, что потребует фактически полной замены IP-оборудования. Кроме того, эксперт уверен, что делать это необходимо примерно на полгода раньше замены базовых станций.

«Базовая станция обойдется в 70% стоимости от всего проекта, а IP-оборудование — где-то 10%. Если сделать это в обратной последовательности, то получится, что большие деньги на базовые станции уже истратили, а ничего еще не работает. Потому что 10% стоимости не вовремя заложили, и, соответственно, получилось так, что деньги „не работают“. Более „дешевые“ затраты нужно сделать вперед», — уверен эксперт.

Немаловажное значение при работе сетей 5G имеет управление транспортным оборудованием. О том, как это сделать наиболее эффективно, рассказал Владимир Староватов, эксперт по транспортным сетям. Он представил контроллер Network Cloud Engine, который решает ряд задач по управлению полным жизненным циклом внедрения и сопровождения мобильных сетей, в том числе 5G.

«В 5G возникают определенные трудности. Они связаны с тем, что количество базовых станций будет увеличиваться. Поэтому количество транспортного оборудования тоже будет расти. Соответственно, возникает задача управления этим большим количеством оборудования. И одним из помощников, как раз, является контроллер Network Cloud Engine, который забирает на себя большую часть задач. Второе — это сопровождение сетей. В 5G появляются новые типы сервисов — uRLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication), eMBB (Enhanced Mobile BroadBand) и mMTC (Massive Machine Type Communication). Соответственно, эти разные типы сервисов предъявляют разные требования к SLA (service-level agreement). Для того чтобы не строить три разные сети, 3GPP определил такое понятие, как слайсинг. И нужно это сделать таким образом, чтобы сервисы не влияли друг на друга. Network Cloud Engine позволяет это автоматизировать, в том числе в случае смены нагрузки на сеть — гибко и динамично перераспределить ресурсы между слайсами, чтобы можно было гарантировать хорошую SLA (service-level agreement)», — рассказал Владимир Староватов.

Помимо этого участники «IP Gala 2019» смогли ознакомиться с новым портфолио IP-маршрутизаторов Huawei, а также узнать о возможностях по модернизации сетей. Сети 4G изменили жизни, а 5G изменит общество, считают представители Huawei. Гигабитные сервисы принесут первоклассный опыт и создадут красочную цифровую жизнь. А Huawei, в свою очередь, готова предоставить оборудование для скорейшего развертывания новых технологий.