Казахстан занял 40 место по уровню кибербезопасности в мире

Наша страна поднялась на 43 позиции за год.

Количество инцидентов, связанных с атаками и угрозами информационной безопасности в РК в первом полугодии 2019 года сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в первом полугодии в республике было зафиксировано 10,4 тыс. инцидентов, связанных с атаками, угрозами и т. д., что на 22,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,5 тыс. инцидентов). Больше всего инцидентов в текущем году наблюдалось в апреле — 2,1 тысячи, сообщает FinProm.

Аналитики отмечают, что проникновение информационно-коммуникационных технологий в экономику РК значительно возросло: на конец 2018 года доля организаций, использующих компьютеры, составила 77,7%; доля организаций, имеющих доступ к сети интернет, увеличилась с 67,7% в 2017 году до 75,1% в 2018 году. На конец июля 2019 года в Казахстане зафиксировано более 25,8 млн абонентов сотовой связи, из них 14,8 млн абонентов имеют доступ к интернету, а число абонентов фиксированного интернета составило 2,5 млн единиц.

Казахстан вошел в список стран с высоким уровнем готовности противостояния угрозам, которые исходят от киберпространства. Согласно отчету Глобального индекса кибербезопасности, который оценивает уровень кибербезопасности государств, Казахстан в 2018 году поднялся сразу на 43 позиции за год, с 83-го до 40-го места. Среди стран СНГ Казахстан занял 2-е место после России.