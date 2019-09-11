Astana Hub набирает участников в бесплатную программу по развитию IT-стартапов

Продолжительность программы составляет 3 месяца.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub объявил о старте заявок для участия в единственной в Казахстане акселерационной программе по развитию IT-стартапов. Главная цель программы акселерации — помочь владельцам стартапов масштабировать свой бизнес, привлечь клиентов и инвестиции в развитие проекта, сообщает Caravan.kz.

В ходе программы за каждым проектом закрепляется персональный трекер, который поможет стартапу сформулировать гипотезы, проработать план действий и настроить бизнес-процессы компании. Организаторы сообщают, что на старте программы профессиональные эксперты проведут диагностику проектов на жизнеспособность бизнес-идеи, технологическую, экономическую и маркетинговую основы. Продолжительность программы составляет 3 месяца.

Программу акселерации Astana Hub прошли 78 стартапов. Сумма привлеченных инвестиций составила более одного миллиарда тенге. Так, участники только четвертого потока программы акселерации привлекли инвестиции на сумму более 47 миллионов тенге, было создано 149 рабочих мест. Заявки на участие в программу принимаются на сайте.