SAMSUNG CodingLab объявляет новый набор

Курс обучения в бесплатной школе программирования продлится с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

Бесплатная школа программирования SAMSUNG CodingLab открывает набор на новый сезон. Учащиеся программы в увлекательной и доступной форме смогут научиться создавать мобильные приложения и игры на языке java для смартфонов на базе Android.

SAMSUNG CodingLab принимает учеников общеобразовательных школ и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы стать слушателем CodingLab, необходимо подать заявку на сайте программы и пройти онлайн-тест, по результатам которого учащийся получит письмо о зачислении на курс. Итоги тестирования будут объявлены в начале сентября.

Занятия в CodingLab проходят два раза в неделю в формате воркшопов, семинаров и бизнес-проектов. Причем, учащиеся могут выбрать как очный формат обучения (в Алматы), так и онлайн-курс. Курс продлится с сентября 2019 года по апрель 2020 года.