В Узбекистане автоматизируют систему оформления трудовых договоров

Причиной такого решения стало недостаточно активное использование современных информационных технологий в социально-трудовой сфере.

Постановлением Президента Республики Узбекистан с 1 октября планируют внедрить межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда» (ЕНСТ). С последнего квартала этого года планируют ввести обязательную регистрацию в ЕНСТ новых трудовых договоров, изменений в действующие, а также их прекращения. При этом действующие трудовые договоры, заключенные до 1 октября 2019 года, необходимо будет зарегистрировать в ЕНСТ до 1 июля 2020 года, передает Repost.uz.

Также с 1 октября намечено внедрение электронной трудовой книжки, автоматически формируемой в ЕНСТ в соответствии с данными, содержащимися в регистрируемых трудовых договорах. Также в трудовой книжке будет отражаться информация о начисленной зарплате и уплаченных НДФЛ, взносах на индивидуальные накопительные пенсионные счета в «Народном банке».

Физлицам могут предоставить право самостоятельно вносить в ЕНСТ информацию о прошлых периодах трудоустройства, с обязательной верификацией этих сведений органами внебюджетного пенсионного фонда.