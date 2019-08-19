Узнать о снижении долговой нагрузки теперь можно на eGov

Для получения сервиса необходимо быть зарегистрированным на портале.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о запуске нового сервиса «Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки» на портале eGov. Пользователь, выбрав соответствующую графу в модуле с сервисами, может проверить, относится ли он к категории лиц, участвующих в мерах по погашению задолженности. Информацию можно получить на портале «Электронного правительства», не выходя из дома.

Для получения сервиса необходимо быть зарегистрированным на портале eGov. Сервис несет информационный характер.

26 июня текущего года Президент РК подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК», целью которого является оказание своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Республики, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Право на снижение долговой нагрузки имеют должники по беззалоговым потребительским займам следующих категорий граждан (по состоянию на 26 июня 2019 года):

— многодетные семьи;

— семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца;

— семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;

— получатели адресной социальной помощи;

— дети-сироты;

— дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Сумма общей задолженности по договорам потребительского займа не должна превышать 3 миллиона тенге на 1 июня 2019 года.