В Узбекистане пользователи будут нести ответственность за комментарии в соцсетях

АИМК намеревается бороться с деструктивными комментариями, оскорблениями и клеветой.

В Агентстве по информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщили об ответственности СМИ, блогеров, модераторов групп в социальных сетях и мобильных мессенджерах за комментарии пользователей. Об этом заявил глава агентства Комил Алламжонов, передает CA-NEWS.

Алламжонов обратил внимание, что в Узбекистане сейчас много делается для поддержки СМИ и блогеров. Это приводит к их популяризации в обществе, постепенному превращению в четвертую власть.

«Надо признать, что сегодня каждый владелец смартфона начинает свой день с посещения социальных сетей или чтения новостей. Все мы, хотим или нет, оказываемся под влиянием информационного поля. Кто-то на этом поле участник, кто-то жертва, а кто-то наблюдатель», — сказал Алламжонов.

Он отметил, что, учитывая количество пользователей мобильных телефонов (более 20 млн), АИМК, будучи ответственным органом в сфере информационной политики, не может остаться в стороне и пустить этот вопрос на самотек, так как речь идет о мире и спокойствии государственности и народа, процветании страны. По мнению спикера, в последнее время выросло количество случаев, когда под новостями и публикациями в социальных сетях в большом количестве появляются деструктивные комментарии, содержащие оскорбления, клевету, мат.

«Такие комментарии оказывают негативное воздействие на граждан, приводят к формированию дезинформации и появлению слухов среди населения. Самое плохое, что это, в основном, организовывает группа троллей или фейков. Появляется вопрос, какую цель они преследуют», — сказал Алламжонов.

Он напомнил, что это проблема не только Узбекистана, но и всего мира, а также напомнил, что общественные беспорядки, как правило, организовывают именно с помощью этих ресурсов. Глава АИМК обратил внимание, что весь мир жестко борется с этим: «На самом деле, здесь только одно решение. Это обеспечение в обществе верховенства закона, повышение правовой грамотности и культуры. Мы хотим напомнить, что отныне СМИ, блогеры и модераторы групп в социальных сетях и мобильных мессенджерах несут ответственность не только за свои материалы, но и за комментарии».