Стартапы Казахстана выходят на мировой рынок

Отечественными проектами заинтересовались в Сингапуре и Азербайджане.

Отечественные специалисты запустили мобильное приложение, с помощью которого можно найти свободное парковочное место в нужной точке города. Собственник пустующего места в паркинге может сдавать его в аренду всем заинтересованным и тем самым получать доход. В настоящее время авторы проекта ведут переговоры с инвесторами из Сингапура, в том числе с одной из ведущих компаний Юго-Восточной Азии, специализирующейся на услугах такси, передает Kazakh TV.

Как утверждают разработчики, совместный проект позволит снизить цены на парковочные места в Сингапуре.

«В марте мы стали призерами республиканского национального конкурса „Смарт жолы“ при поддержке Фонда Первого Президента. Там был приз — поездка на стартаперский ивент Echelon Asia Summit 2019 в Сингапуре. Мы туда съездили, познакомились с очень многими людьми, инвесторами, которые в той или иной степени занимаются проблемами парковок, трафика, развития Смарт сити. Поняли, что мы там достаточно уместны. В принципе, наша мечта идти в ту сторону», — говорит Ануар Байтулаков, сооснователь проекта.

Если говорить о Нур-Султане, то в столице насчитывается порядка 300 жилых комплексов, при которых есть парковки как минимум на 50 мест. Анализ показал, что каждый четвертый житель хотел бы сдавать в почасовую аренду свое место в паркинге. Проект очень актуален сегодня и имеет хорошие перспективы для роста, уверены разработчики.

«Вводите нужный ЖК, находите его на карте. Теперь у нас есть список всех мест, которые сейчас сдаются. Место, которое вам понравится, по душе и подходит по дате, вы можете выбрать из списка. Вы можете изменять время, бронировать на определенный день. Можно выбирать периоды, допустим, каждую неделю, будни или только выходные. Если вы берете больше часов, соответственно, тарифы уменьшаются почасово. Соответственно, вы экономите», — пояснила Каламкас Жагипарова, инженер-тестировщик проекта.

Казахстанские стартаперы разработали еще один продукт, которым заинтересовались иностранные бизнесмены. Это онлайн-журнал учета для автомоек. С его помощью можно в реальном времени отслеживать, что происходит на объекте. Преимущество проекта — «умная» система учета клиентов, говорят разработчики. А автолюбители смогут находить на карте автомойки и занимать очередь.

Сейчас отечественные решения готовятся к выходу на рынок Азербайджана. В команде стартапа задействованы молодые IT-разработчики, а также студенты Назарбаев Университета.