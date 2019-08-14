Можно ли школьникам РК использовать только электронные учебники

Ученик может придти на урок с планшетом, электронной книгой или ноутбуком.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга в пресс-центре Правительства ответил, можно ли школьникам использовать на занятиях электронные версии учебников, передает Kazpravda.kz.

«По вопросу с электронными учебниками надо понимать одно — бумажные учебники также будут. Все дети должны иметь печатную версию учебников. Другое дело, что министерство в этом году говорит, что это выбор родителей. Если родители хотят, чтобы ребенок использовал электронные версии, мы даем такую возможность. Можно будет эти учебники скачать через QR коды», — сообщил спикер.

Он отметил, что ему поступают вопросы о том, не будут ли учителя против использования учениками е-учебников.

«Мы сейчас в инструктивно-методологическом письме к началу учебного года этот момент отдельно прописали, что это выбор самого школьника. Если он и его родители или законные представители хотят, чтобы ребенок пришел с электронными версиями учебниками, это тот же самый учебник», — дополнил министр.

По его словам, школьник может придти с планшетом, электронной книгой либо ноутбуком. При этом Асхат Айтмагамбетов отметил, что своему ребенку даст для занятий бумажные версии учебников. Кроме того, он подчеркнул, что покупка рабочих тетрадей не обязательна, учителя не должны требовать их приобретать, а родители не должны их покупать.