Новый портал для приема обращений запустили в столице

Aitu.city предназначен для оперативного приема и обработки обращений горожан.

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK109 и компания BTS Digital представили портал по приему обращений Aitu.city. Его главным отличием является то, что все жалобы и вопросы горожан, а также ответы на них находятся в открытом доступе, сообщает «Елорда Инфо».

Новая интернет-площадка для оперативного приема и обработки обращений горожан, по словам разработчиков, расширяет возможности пользователей. Так, если раньше статус обращений был доступен лишь заявителям, то на Aitu.city любой желающий может увидеть онлайн как вопросы, так и ответы госорганов и других ответственных организаций.

Работает Aitu.city следующим образом: сначала заявитель отправляет обращение, заполнив форму и прикрепив фотографию. Далее заявка обрабатывается iKOMEK109 и публикуется на сайте в общем списке всех обращений. Все обновления по состоянию заявки уведомляются по e-mail и автоматически выводятся в раздел «Мои обращения».

В Казахстане аналогов портала нет. Сейчас он доступен лишь для жителей столицы, однако в будущем планируется запуск сервиса и в других городах.