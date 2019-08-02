Генеральная прокуратура высказалась о сертификате безопасности

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за нарушение прав пользователей.

Представители генеральной прокуратуры высказались о безопасности данных казахстанских пользователей при установке национального сертификата безопасности. Подчеркивается, что сертификат, прежде всего, призван защищать граждан от противоправного контента — призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганды насилия, жестокости, и др.

«Кроме того, сертификат защищает электронные устройства от „взлома“, кибератак и вирусов. Вместе с тем, в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной „слежке“ и т. п. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной», — заявили в генпрокуратуре.

В частности, за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовная ответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3 статьи 147 Уголовного кодекса). Статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных», — предупредили в ведомстве.