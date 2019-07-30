Более 8 млн фактов вирусной активности выявил сертификат безопасности в РК

Государственные служащие используют сертификат безопасности уже полтора года.

Более 8 миллионов фактов вирусной активности в июле 2019 года позволил выявить сертификат безопасности, внедряемый в РК. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Kazpravda.kz.

«За последний только месяц этот сертификат безопасности позволил выявить более 8 млн фактов вирусной активности и защитить от 130 тысяч кибератак, которые сегодня осуществляются на государственные органы, госслужащих. Мы, конечно, продолжим работу с сертификатом безопасности, а гражданам на добровольной основе: хотите — защищайтесь. Государство в этом отношении свои действия произвело», — заявил спикер.

По его словам, государственные служащие сертификат безопасности используют уже полтора года.