Казахстанцы могут оплатить проезд по платным дорогам с мобильного баланса

Такая возможность появилась у абонентов Beeline.

У абонентов Beeline Казахстан теперь есть возможность оплачивать проезд по платным участкам дорог по всей стране посредством баланса мобильного телефона. Для проверки состояния баланса или его пополнения необходимо набрать команду на телефоне *505#, и затем ввести государственный номер автомобиля. Далее в меню останется выбрать нужную операцию. Либо набрать одну из двух команд:

— Проверка баланса: *505*1*ХХХzzzYY# (Х — цифровое содержание государственного номера автомобиля, z — буквенное содержание государственного номера автомобиля, YY — код региона);

— Пополнение счета: *505*2*ХХХzzzYY*сумма# (Х — цифровое содержание государственного номера автомобиля, z — буквенное содержание государственного номера автомобиля, YY — код региона).

Все данные вводятся без пробелов с использованием прописных или строчных букв латиницы.

«Цифровые мобильные сервисы нашей компании превратили обычный смартфон в платежное средство. Уже сейчас люди могут переводить деньги в почтовые отделения и банкоматы, оплачивать проезд в транспорте, совершать онлайн покупки и оплачивать услуги по всей стране. Мы делаем все, чтоб наши клиенты при наличии только смартфона не испытывали трудностей в повседневной жизни, в том числе и при въезде на платную дорогу», — заявил Олег Алдошин, коммерческий директор по новому бизнесу Beeline Казахстан.

Услуга доступна абонентам предоплатной формы расчета и только территории Республики Казахстан.