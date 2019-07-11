Мининфоком Узбекистана решил расширить сети 5G

Предложение подразумевает включение пробной схемы развертывания сети 5G и предлагаемого оборудования.

Мининфоком приглашает операторов, провайдеров и поставщиков телекоммуникационного оборудования Узбекистана представить предложения по развертыванию сетей 5G, передает Repost.uz.

Предложение предполагает включение:

— пробной схемы развертывания сети 5G;

— предлагаемого оборудования 5G, включая поставщиков технологий и решений, а также целевых конечных пользователей;

— сведений об имеющихся необходимых ресурсах, опыте и финансировании для поддержки демонстрационного проекта 5G в Узбекистане;

— предложения по осуществлению бизнес-модели для поддержки развертывания варианта использования в более широком масштабе по всей республике, включая сельское хозяйство, умный транспорт, умный город, безопасный город, образование, здравоохранение, промышленность, проекты для людей с ограниченными возможностями.