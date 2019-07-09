Китай создаст созвездие из 72 спутников связи для Интернета вещей

Размещение спутников на околоземной орбите планируется завершить к концу 2022 года.

Исследовательский институт Академии наук Китая объявил о плане создания созвездия из 72 малых спутников связи для Интернета вещей к концу 2022 года. Этот план выполняется частной космической компанией Commsat со штаб-квартирой в Пекине, которая финансировалась Сианьским институтом оптики и точной механики при Академии наук Китая. В прошлом году в рамках этого проекта восемь спутников связи были выведены на орбиту, передает Iot.ru.

Компания планирует начать коммерческую реализацию проекта с запуска ракет с четырьмя спутниками в 2020 году и завершит размещение 72 малых спутников связи на низкой околоземной орбите к концу 2022 года.

Спутники будут обслуживать различные сценарии IoT, включая охрану дикой природы, полевые аварийно-спасательные операции, мониторинг за движения транспортных средств и судов, отслеживание логистики.