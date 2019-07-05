В Казахстане оцифруют уголовные дела

Более 16% уголовных дел уже расследуется в электронном формате.

Депутаты сената парламента провели выездное заседание в генеральной прокуратуре по вопросам реализации органами прокуратуры проектов Государственной программы «Цифровой Казахстан». В настоящее время генеральной прокуратурой внедряются такие проекты, как электронное уголовное дело, единый реестр административных производств, единый реестр субъектов и объектов проверок, электронные обращения и аналитический центр. Проекты направлены на оптимизацию процессов деятельности госорганов, обеспечение прозрачности, минимизацию коррупционных рисков и экономию бюджетных средств, передает «Литер».

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов отметил о том, что в стране сегодня 16% уголовных дел расследуется в электронном формате. Это дела по преступлениям небольшой и средней тяжести. А по мере обретения навыков сотрудниками органов уголовного преследования будет осуществлен переход на электронный формат расследования более тяжких преступлений.

Для адвокатов и других участников уголовного процесса реализован ряд функций, в том числе — «публичный сектор», который обеспечивает онлайн доступ к материалам дела. Прокуратурой создана единая система, которая позволит всем государственным органам осуществлять административное производство в электронном формате. В этом будет задействовано более 60 государственных органов. Реализация проекта начата с органов внутренних дел, которые обеспечены необходимой техникой и с 1 апреля этого года полностью перешли на электронный формат оформления протоколов по нарушениям правил дорожного движения. Система ЕРАП интегрирована с городскими камерами «Сергек» и другими средствами фото и видео фиксации. Упрощен порядок оплаты штрафов.

В целях обеспечения полноценного учета и анализа проблем, волнующих население в регионах и в целом по стране, прокуратурой создается система «электронные обращения». Она позволит исключить промежуточные звенья, и обращения будут напрямую поступать в государственный орган, уполномоченный рассматривать эти вопросы. Созданный аналитический центр аккумулирует всю правовую информацию и на основе обработки больших данных позволяет глубже изучать причины нарушений законности с выработкой рекомендаций.

Подводя итоги встречи, председатель сената Д. Назарбаева дала ряд рекомендаций, связанных с реализацией проекта по внедрению электронного административного производства, в частности — о внесении изменений в законодательство по SMS-уведомлению граждан о наложенных штрафах, совершенствованию системы контроля за транспортными средствами, зарегистрированными за рубежом, по оплате налогов и интеграции региональных систем налоговых органов.